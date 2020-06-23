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Adliye önünde levyeli kız kaçırma kavgası: 1 yaralı

Adliye önünde levyeli kız kaçırma kavgası: 1 yaralı
Adliye önünde levyeli kız kaçırma kavgası: 1 yaralı

Erzurum’da kız kaçırma kavgası yüzünden husumetli olan iki grup Adliye çıkışı birbirlerine girdiler. Levyelerle birbirlerine saldıran öfkeli kalabalığı polis güçlükle durdurdu. Olay sonrası 6 kişiyi gözaltına alındı.

Olay saat 15.15 sıralarında Erzurum Adliyesinin bahçesinde meydana geldi. Daha önce kız kaçırma yüzünden aralarında husumet olan iki grup adliye çıkışı bahçede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından iki grup arasında kavga başladı. Kavgada gruplar birbirlerine taş ve levyeler ile saldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada bir kişi hafif şekilde yaralanırken toplam 6 kişi gözaltına alındı. Yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz
 

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