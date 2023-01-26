Adliye parkında 2 kişinin yaralandığı olay kamerada

Olay, ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bulunan adliyenin parkında meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında daha önce yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle husumet oluştu. Taraflar bugün yaralama davası nedeniyle geldikleri adliyenin parkında karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla 2 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kavgaya müdahale eden polisin silahını çekip havaya ateş ederek şüphelileri yakalama görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hüseyin Yıldız

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