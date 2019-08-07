İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliye şoförü evinde ölü bulundu

Adliye şoförü evinde ölü bulundu
Adliye şoförü evinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan 42 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan Diyar Demirtuğ'un (42) sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine merak eden mesai arkadaşları, evine gidip kapıyı çaldı. Şahıs kapıyı açmayınca polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Şahsın yerde yattığını gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Demirtuğ'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Hüseyin Bozkurt

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.