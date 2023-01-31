İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adliyede duruşma öncesi iki aile arasında kavga çıktı

Adliyede duruşma öncesi iki aile arasında kavga çıktı
Adliyede duruşma öncesi iki aile arasında kavga çıktı

Büyükçekmece Adliyesinde duruşma öncesi iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bir kişi ağır yaralandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adliyede duruşma öncesi iki aile arasında kavga çıktı - Tıkla İzle

Olay, bugün Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşandı. İddialara göre, duruşması olan iki aile bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan biri elini cam kapıya vurdu. Yaşanan arbede sırasında elini kapıya vuran adam ağır yaralandı. Polis ve güvenlik görevlilerin müdahalesi ile kavga son buldu. Taraflar gözaltına alınırken, yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Murat Delice

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.