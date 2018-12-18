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Adliyelerde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Adliyelerde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
Adliyelerde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir adliyelerinin imamı olan şahısla irtibatlı oldukları belirlenen 17 kişi gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgüt içerisinde Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir adliyelerinin imamı olan şahısla irtibatlı oldukları belirlenen Adliye İcra Müdürü, Adliye Seçim Müdürü, Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, Öğretmen ve Mübaşirlerin bulunduğu aktif olarak görevde bulunan 17 şahıs için gözaltı kararı verildi.

Verilen karar sonrasında bu sabah yapılan operasyonda 16 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanarak gözaltın alındı. Bir kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, elde edilen bilgiler çerçevesinde operasyonun genişletilerek devam edeceğini bildirdi.  

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