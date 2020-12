Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı korona virüs önlemlerine yenilerini ekledi. Bakanlık tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderilen yazıda adliyelere HES kodu ile giriş yapılması istendi. Yeni uygulama kapsamında ek personel de görevlendirilecek. Böylece HES kodu olmayan vatandaşlara adliye girişinde HES kodu alınması konusunda yardımcı olunacak. Bakanlık ayrıca virüsle mücadele kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'nda yer alan tedbirlerin de devam ettiğini ve il pandemi kurullarıyla sürekli koordinasyon halinde olunması gerektiğini duyurdu.

Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu hazırlanmıştı

Adalet Bakanlığı, daha önce de Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu hazırlayarak tüm mahkemelere, başsavcılıklara ve icra müdürlüklerine kılavuzu göndermişti. Toplam 70 maddeyi içeren kılavuz Genel Tedbirler (33 madde), Mahkemelere İlişkin Tedbirler (12 madde), Cumhuriyet Başsavcılıklarına İlişkin Tedbirler (8 madde), İcra Dairelerine İlişkin Tedbirler (11 madde) ve Denetim, Eğitim ve Koordinasyon Faaliyetleri (6 madde) olmak üzere 5 bölümden oluşuyordu.

Kılavuzda yer alan çalışma esaslarına göre yeni dönemde alınacak tedbirler özetle şu şekildeydi:

- Adliyelere maskesi olmayan hiç kimse alınmıyor.

- Herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmiyor.

- Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayıp sağlık kurumuna yönlendiriliyor.

- Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni veriliyor.

- Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanıyor.

- Ön bürolar mümkün olduğu ölçüde dış mekanlarda konumlandırılıyor.

- Mahkeme ve Cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak, temizlikleri her gün yapılacak ve yeterli sayıda antiseptik bulunduruluyor.

- Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanıyor.

- Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanıyor.

- Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılıyor.

- Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanıyor.

- Duruşma, cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılıyor.

- Ortak alanlarda bulunan koltuklar seyreltiliyor.

- Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hakim, Cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulunduruluyor.

- Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılıyor.

- Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılıyor.

- UYAP ve SEGBİS kullanımı yaygınlaştırılıyor.

- Yemekhaneler 1 Eylül 2020'de açılacağı için bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılıyor.

- Her başsavcılık, KOVİD-19 tedbirlerinin sevk ve idaresi için sorumlular belirlemişti.

Abdullah Sarica