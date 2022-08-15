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Adliyenin yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı

Adliyenin yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı
Adliyenin yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın otopark girişini karıştırarak yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Adliyenin yaya girişinden giren otomobil merdivenlerde asılı kaldı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, otopark girişini karıştıran 34 DC 4063 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü Bekir A., bir anlık dalgınlıkla adliyenin yaya girişinden girdi.

Yaya girişinde bulunan merdivenlerde asılı kalan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlardan biri, “Sabah saatlerinde otopark girişini karıştıran araç yaya girişinden içeri daldı. Otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan olmadı. Araç merdivenlerde asılı kaldı” dedi.

Gamze Çevrim - Aykut Zor
 

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