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Adliyeye getirilen su böreğinin içinden uyuşturucu çıktı

Adliyeye getirilen su böreğinin içinden uyuşturucu çıktı
Adliyeye getirilen su böreğinin içinden uyuşturucu çıktı

Samsun'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen bir kişiye yeğeni tarafından yemek için getirilen böreğin içinden uyuşturucu hap çıktı.

Olay, Samsun Adliyesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi A.S.'yi bıçakla ağır yaralayan S.S. polis tarafından gözaltına alındı. S.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. Akrabası K.S. adliyede bulunan S.S.'ye yemesi için getirdiği su böreğini kontrol eden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, böreğin içine gizlenmiş 2 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan K.S. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Muhammer Ay

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