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Adnan Oktar davası yeniden görülüyor

Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada bozma kararına karşı ifadeleri sorulan Adnan Oktar, “İstinafa teşekkür ediyorum” dedi.

Adnan Oktar davası yeniden görülüyor - Tıkla İzle

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı bozma kararına karşı ifadelerinin dinlenilmesi için her sanığa ayrı ayrı 5'er dakika süre verildiğini söyledi.

Adnan Oktar “İstinafa teşekkür ediyorum derin devletin oyununu bozdular, rezaleti de tertemiz ettiler. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var ama onda da hayır olduğu kanaatindeyim. Kahraman devletimiz oyunu bozdu kahraman yiğit hakimlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Duruşma sanıkların bozma kararına beyanları ile devam ediyor.

Melike İnal


 

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