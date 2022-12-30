Adnan Oktar hakkında gerekçeli karar açıklandı

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik dava 11 Ocak 2021'de karar bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından yeniden 215 sanıklı dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı. Kararda Adnan Oktar ile birlikte 14 örgüt yöneticisine 8 bin 658 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklara da değişen oranlarda hapis cezası verilmesine hükmedilmişti.

Davaya ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda öncelikle örgütün kuruluşu, işlevleri ve tarihsel gelişimi aktarıldı.

Gerekçeli kararda ayrıca sanık Adnan Oktar'ın kendisinin 'Mehdi' olduğunu ima eden ifadelerde bulunduğu ve mehdiyet inancını örgüt üyelerine kabul ettirmeye çalıştığı ifade edildi. Örgütün liderinin Adnan Oktar olduğu da açıklanan gerekçeli kararda, turnike sisteminin Oktar tarafından kurulduğu ve erkekler tarafından eyleme dönüştürüldüğü, bu sistemin, örgütün faaliyet imkanı bulduğu onlarca yıl boyunca ardında sayısız mağdur bıraktığı, kandırılarak, hile yoluyla veya iradesi fesada uğratılarak bu sistemin içerisine sokulan kadınların, kız çocuklarının kişilikleri bitirilerek ailelerinden koparıldığı ve yaşadıkları travma yüzünden psikolojilerinin bozularak sanık Adnan Oktar'ın elinde köleleştirildiği belirtildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında örgütün hukuk grubundan da bahsedilerek "Bizzat örgüt lideri tarafından kurulmuş, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüten 'Hukuk Grubu', her ne kadar hukukçu olmasa da geçmişten günümüze örgütün bütün davalarıyla ilgilenen, hukuk bilgisi üst düzey olan, yönetici pozisyonunda örgüt mensupları liderliğinde, bu kişilere yardımcılık yapan örgüt üyeleri ve bazıları örgütün imkanlarıyla eğitimleri tamamlanan örgüt üyesi avukatlardan oluşmaktadır. Yine dosya yoğunluğundan dolayı önem derecesine göre bazı örgüt dosyalarına, örgüt üyesi olmayan ancak gelecekte örgüte kazandırılması muhtemel avukatlar da hukuk grubu faaliyetlerine dahil edilmişti" denildi.

Olayın Geçmişi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik karar duruşması 11 Ocak 2021'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülmüştü. 2 saatte okunan 800 sayfalık 236 sanık hakkındaki kararda, Adnan Oktar'a, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', ‘siyasal veya askeri casusluk', ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme', 7 kez ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 27 kez ‘nitelikli cinsel istismar', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘eziyet', ‘eğitim hakkının engellenmesi', ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme örgüt yöneticisi konumundaki 13 sanığın da 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme bir kısım sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmederken bazı sanıkların ise beraatine karar vermişti.

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, usulü eksikliklerin giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Yeniden görülen davada açıklanan mütalaada, Adnan Oktar'ın ‘örgüt yöneticiliği', ‘FETÖ silahlı terör örgütüne yardım', ‘siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs', ‘eziyet', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', ‘birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar', ‘cinsel saldırı', ‘cinsel saldırıya teşebbüs', ‘kişisel verilerin kaydedilmesi', ‘tehdide azmettirme' suçlarından 232 yıl 9 aydan bin 198 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgüt yöneticisi konumundaki diğer sanıklar Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de benzer suçlardan cezalandırılması istenen mütalaada, 71 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilmişti. Dava 16 Kasım 2022'de yeniden karara bağlanmıştı.

Melike İnal



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