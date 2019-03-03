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Adnan Oktar örgütünün firari kilit ismi Bodrum'da yakalandı

Adnan Oktar örgütünün firari kilit ismi Bodrum'da yakalandı
Adnan Oktar örgütünün firari kilit ismi Bodrum'da yakalandı

Adnan Oktar’a en yakın isimlerden biri olan ve örgütün FETÖ ve lobi imamı olan firari Altuğ Müştak Berker, Bodrum’da yakalandı. Berker'in sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar'a en yakın isimlerden biri olan Altuğ Müştak Berker, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Berker'in Temmuz ayında yapılan operasyondan bu yana arandığı ve firari olduğu öğrenildi. Adnan Oktar suç örgütünün önemli yöneticilerinden FETÖ ve örgütün lobi imamı olduğu belirtilen Altuğ Müştak Berker'in Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından bir aydır takip edilen ve bugün öğleden sonra yapılan operasyonla yakalanan Berker'in silahlı örgüt yöneticiliği gibi çeşitli suçlardan da aramasının olduğu öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliğine getirilen Berker'in burada yapılacak işlemlerin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.  

Eren Ayhan - Tuba Ayhan

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