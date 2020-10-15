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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün eski müritlerinden Özkan Mamati örgütten kaçtı, kediciklerden kaçamadı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün eski müritlerinden Özkan Mamati örgütten kaçtı, kediciklerden kaçamadı
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün eski müritlerinden Özkan Mamati örgütten kaçtı, kediciklerden kaçamadı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nü deşifre eden isimlerden Özkan Mamati, Adnan Oktar'a bağlı ve firari olarak yaşayan üyeler tarafından sürekli olarak tehdit edildiğini iddia etti.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün eski müritlerinden Özkan Mamati örgütten kaçtı, kediciklerden kaçamadı - Tıkla İzle

Yaklaşık 18 yıl boyunca Adnan Oktar Suç Örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mamati, daha sonrasında örgütten ayrılmış ve örgütten şikayetçi olmuştu.

Örgütü deşifre ettikten sonra sürekli olarak tehdit altında yaşadığını ifade eden eski mürit Özkan Mamati; "Operasyondan önce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nden şikayetçi olan ilk insanım. Şikayetim sonrası ben ve benim gibi birçok kişiye sistematik baskılar var. Bu baskılar örgütün firarileri tarafından yapılıyor. Örgütün operasyondan önceki stratejisi benim gibi müştekiler için, sosyal medyadan, web sitelerinden bunlar FETÖ'cü, Cumhurbaşkanına suikast timinin lideri gibi iftiralar attılar. Sadece benim hakkımda YouTube'a 40 bine yakın karalayıcı video yüklendi. Bunların yanı sıra 60'a yakın bayan evlerini bastığımı, silah gösterip tehdit ettiğimi, kapılarında yattığımı söyleyip hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarttı. Savcılık ve Cimer'e dahi şikayet edildim. 50'ye yakın savcılık soruşturmasından takipsizlik aldım. Örgüt, GSM operatöründe çalışan, üyesinden bizlerin girdiğimiz internet sitelerini, telefon numaramızı, ev adresimizi, WhatsApp konuşmalarımızı talep ediyor. Mağdur olan bayanların birçoğu her gün Twitter'da firari üyeler tarafından ölüm tehditleriyle taciz ediliyor. Bu çalışma Adnan Oktar'ın avukatları üzerinden talimatla yapılıyor" diye konuştu.

Metin Başar
 

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