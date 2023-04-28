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Adnan Oktar suç örgütünün 10 üyesi daha adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar suç örgütünün 10 üyesi daha adliyeye sevk edildi
Adnan Oktar suç örgütünün 10 üyesi daha adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde dün yakalanan şüphelilerin 10’u bugün adliyeye sevk edildi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dün sabah İstanbul, İzmir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan zanlıların bir kısmının polisteki ifade işlemleri sona ermiş ve 7'si aynı gün adliyeye sevk olmuştu. Sorgusu tamamlanan 10 şüpheli de bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sadık Kahraman

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