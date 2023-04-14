Adnan Oktar'ın avukat görüşmelerine sınırlama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oktar'ın avukat görüşmelerinde, avukatlık dışında kalan hususlarda örgüt faaliyetlerinin devam etmesinin önüne geçilmesi amacıyla taleplerde bulunulmuştu.

1 ayda 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi

Konuya ilişkin İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, Oktar'ın, Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir ay içerisinde yaklaşık 290 kez avukat görüşmesi gerçekleştirdiği, aynı gün içinde 10 dakika gibi kısa aralıklarla farklı avukatlarla görüşme yaptığı kaydedildi. Verilen kararda, bu durumun savunma hakkının kullanılmasından ziyade görüştüğü avukatlar aracılığıyla örgütü canlı tutma amacına yönelik olduğu belirtildi.

Görüşmelerin gün veya saatlerinin sınırlandırılabilmesine hükmedildi

Verilen kararda, Oktar'ın 3 ay süreyle avukatlarıyla görüşmelerinin sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilmesine, Oktar ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevlinin hazır bulundurulabilmesine, birbirlerine verdikleri belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilmesine, ayrıca görüşmelerin gün veya saatlerinin sınırlandırılabilmesine hükmedildi.

Sema Demir

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