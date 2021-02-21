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Adrenalin olsun diye canlarını tehlikeye attılar

Adrenalin olsun diye canlarını tehlikeye attılar
Adrenalin olsun diye canlarını tehlikeye attılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, omzuna aldığı arkadaşı ile ilçenin en işlek caddelerinde trafiğe ve düşme tehlikesine aldırmadan bisiklet sürdü.

Adrenalin olsun diye canlarını tehlikeye attılar - Tıkla İzle

Olay akşam saatlerinde Derince ilçesinin en işlek yeri olan Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizciler Caddesi üzerinde bir bisiklet sürücüsü, seyir halinde omuzuna aldığı arkadaşı ile ilerlemeye başladı. Trafiğin olduğu alanda omzunda arkadaşı ile bisiklet sürmeye devam eden şahıs, arkasından gelen araçlara ve düşme tehlikesine aldırmadan ilerlemeyi sürdürdü. Uzun süre cadde üzerinde tehlikeli bir şekilde bisikletle ilerleyen ikili ise seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mustafa Taşören
 

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