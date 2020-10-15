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Adrenalini zirvede yaşıyorlar

Adrenalini zirvede yaşıyorlar
Adrenalini zirvede yaşıyorlar

Off-Road Türkiye Grubu, arazi araçlarıyla zorlu parkurları bir bir aştı. Araçların çamura gömülmesi ekibe zor anlar yaşattı.

Adrenalini zirvede yaşıyorlar - Tıkla İzle

Off-Road Türkiye Grubu, kendilerini her zaman yarışlara hazır tutmayı başarıyor. Kimi zaman karlı havada dağlarda görüntülenen ekip, kimi zamansa yakıcı güneşin altında kayalara tırmanırken kameralara yansıyor. Bugüne kadar sayısız parkurda bir çok zorlukla başa çıkan ekip, son olarak araçlarıyla çamura gömüldü. Ağaçlarla kaplı parkurda ilerleyen ekipler, arazi araçlarının sınırlarını zorladı. Yağan yağmurdan dolayı yumuşayan toprak zemin, araçların düz ilerlemesini zorlaştırdı. Heyecan dolu anların yaşandığı parkurda yarışmacılar zorlandı. Belli bir bölüme kadar ilerleyen araç yarısına kadar çamura saplandı. Araç saplandığı yerden kurtarıldı.

Abdullah Çibir

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