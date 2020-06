Adus Motorsport E-Challenge'da ilk şampiyon belli oldu

Adus Motosport E-Challenge'ın ilk ayağı 24 Haziran akşamı gerçekleştirildi. Adus Motorsport Takım Direktörü ve Red Bull Sporcusu Yağız Avcı, Kaan Sarpkaya, Buğra Can Kılıç, Evrim Onat ve Serhat Öztemir'den oluşan Adus Motorsport, sosyal medyanın önde gelen isimleri Burak Ertem, Sinan Koç, Anıl Tetik, Onur Z. Demir ve Cem Karakuş'tan oluşan Fenomenler Takımı'na karşı mücadele etti. Yarış, Red Bull'un resmi twitch kanalından da canlı olarak yayınlandı. İzleyenlerin gerçek dünyadaki parkur heyecanını yaşadığı Adus Motorsport E-Challenge, Codemasters Dirt Rally üzerinde gerçekleştirildi. Yiğit Top'un eğlenceli anlatımı ile renk kattığı yarışın galibi ise Adus Motorsport Pilotu 2019 Türkiye Ralli Gençler Şampiyonu Buğra Can Kılıç oldu.

İki takımın karışık olarak beşerli gruplar halinde start aldığı sıralama turlarının ardından yarı final turlarına geçildi. Yarı finalin ardından Buğra Can Kılıç, Yağız Avcı, Anıl Tetik ve Kaan Sarpkaya doğrudan finale gitmeye hak kazandı. Son finalistin belirlenmesi için Burak Ertem, Serhat Öztemir, Sinan Koç ve Evrim Onat bir kez daha start aldı. Burak Ertem'in ilk sırada bitirmesi ile belli olan final grubunda ise üst düzey bir rekabet yaşandı. Buğra Can Kılıç'ın ilk sırada bitirdiği finalde ikinciliği Red Bull Sporcusu ve Adus Motorsport Takım Direktörü Yağız Avcı alırken Fenomenler Takımı'nın en hızlı ismi Burak Ertem oldu.

Yarış gerçek dünyaya taşınacak

Adus Motorsport tarafından Red Bull ve Codemasters desteği ile düzenlenen Adus Motorsport E-Challenge'ın bir sonraki ayağı ise gerçek bir parkurda düzenlenecek. Fenomenler Takımı'nın en hızlı pilotu olan Burak Ertem ve Adus Motorsport Takım Direktörü Red Bull Sporcusu Yağız Avcı bu parkurda karşı karşıya gelecek. İki pilotun ilk ayaktaki zaman farkının Burak Ertem'in lehine ekleneceği bu yarışın duyurusu ise ilerleyen günlerde Adus Otomotiv'in sosyal medya hesaplarından yapılacak.