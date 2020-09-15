Adus Motorsport, sezona Dünya Ralli Şampiyonası ile başlayacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris, Ula ve Datça bölgelerinde düzenlenecek. 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya erişimi sağlanan bu organizasyon aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ilk iki ayağını oluşturacak. Adus Motorsport buönemli rallide üç ekip ile yerini alacak.

Adus Motorsport takım direktörü ve Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve copilotu Onur Vatansever Citroen C3 R5 ile, Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu ikilisi Skoda Fabia R5 ile ve 2019 Türkiye Ralli Gençler Şampiyonu Buğra Can Kılıç - Ali Emre Yılmaz ikilisi ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile hem takımlar şampiyonası için hem de bireysel klasmanlar için mücadele edecek. Takımın kadın pilotu Billur Hasbay ise bu rallide, profesyonel hayatının getirdiği farklı bir görevde yer alacak.

Yarış hakkında açıklamalarda bulunan Yağız Avcı, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın da en önemli yarışlarından biri olan Türkiye Rallisi, muhteşem doğasının yanısıra oldukça zor olan etaplarıyla yine bir hayli mücadeleci olacaktır. Çok uzun bir aradan sonra yeniden etaplarda olmak çok heyecan verici. Adus Motorsport olarak elimizden geleni yapıp sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Herkese başarılar dileriz ve organizasyonda emeği geçenlere de kolaylıklar dileriz" dedi.