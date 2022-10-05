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AEK Larnaca, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

AEK Larnaca, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
AEK Larnaca, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

AEK Larnaca, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı.

AEK Larnaca, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Tıkla İzle

AEK Larnaca, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında deplasmanda yarın karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jose Luis Oltra yönetiminde yapılan antrenman topla yapılan ısınma ile başladı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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