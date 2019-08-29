AEK - Trabzonspor maçı canlı anlatım | AEK - Trabzonspor maçı canlı skor | AEK - Trabzonspor kaç kaç?

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak bordo mavililer, Avrupa kupalarında 128. kez sahaya çıkacak.Bordo mavili ekibin, AEK ile oynayacağı eşleşmenin iki maçı da TRT Spor tarafından naklen yayınlanacak.İki takım arasındaki eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü Atina'da, rövanş karşılaşması da 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Eşleşmenin ilk maçı TSİ 21.00, rövanş maçı ise TSİ 20.30'da başlayacak.

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

AEK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

AEK: Barkas, Helder Lopes, Nelson Oliveira, Verde, Simoes, Livaja, Mantalos, Vranjes, Simao, Svarnas, Paulinho

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth