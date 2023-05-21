Afacanların araba sürme sevdası iş yerinin duvarında son buldu

Kaza, Belpınar Mahallesi Cuma Pazarı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasının kamyonetini izinsiz alan bir çocuk, yanına 2 arkadaşını da alıp gezmeye çıktı. Kapalı pazar yerinden geçerken sürücü çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, önce iş yerinin duvarına ardından pencere kısmına çarparak durabildi. Kaza sonrası şoka giren çocuklar, kendilerini araçtan dışarı attı. Kazada burnundan hafif yaralanan bir çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılırken, sürücü ise ifade için polis merkezine götürüldü. Kazayı duyup olay yerine gelen kamyonetin sahibi ise iş yeri sahibinin zararını karşılayacağını söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin bir anda yoldan çıkıp duvara, ardından iş yerine çarpması yer aldı. Devamında ise duran araçtan çocukların kendilerini dışarı attığı görüldü.

Mehmet Demirci

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