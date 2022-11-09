İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AFAD 12 Kasım'da ülke genelinde tatbikata hazırlanıyor

AFAD 12 Kasım'da ülke genelinde tatbikata hazırlanıyor
AFAD 12 Kasım'da ülke genelinde tatbikata hazırlanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çök-Kapan-Tutun’ deprem tatbikatı esnasında TV ve radyolardan yayımlanacak uyarıyı paylaştı.

AFAD 12 Kasım'da ülke genelinde tatbikata hazırlanıyor - Tıkla İzle

AFAD, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Bu tatbikat çerçevesinde televizyon ve radyolarda da tatbikat yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunulacak. AFAD yayımlanacak uyarıları paylaştı. AFAD tarafından yayımlanan görsel uyarıda ‘Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök-Kapan-Tutun' ifadeleri yer alırken, sesli uyarı olarak “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede ‘Deprem anı, Çök-Kapan-Tutun tatbikatı yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.