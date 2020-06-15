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AFAD: '159 artçı deprem meydana geldi'

AFAD: '159 artçı deprem meydana geldi'
AFAD: '159 artçı deprem meydana geldi'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3’ü 4’den büyük 159 artçının yaşandığını bildirdi.5.6’lık arçı deprem nedeniyle ise iki köyde bazı evlerde kısmı hasar yaşandığı aktarıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 3'ü 4 üzeri olmak üzere 159 artçı deprem meydana gelmiştir.15.06.2020 tarihi saat 09.51'de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem ayrıca Erzincan, Erzurum ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Son meydana gelen deprem sonrası saha tarama çalışmaları devam etmekte olup şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır.Bingöl Adaklı İlçesi Sevkar Köyü ve Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü'nden gelen ihbarlarda bazı evlerde kısmi hasar meydana gelmiş olup tarama faaliyetleri devam etmektedir"denildi.

Yılmaz Atar

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