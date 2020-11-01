AFAD: '69 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 949 vatandaşımız yaralanmıştır'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 987 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre 69 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729'u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir” denildi.

Musa Erdoğan

