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AFAD: '73 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 961 vatandaşımız yaralanmıştır'

AFAD: '73 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 961 vatandaşımız yaralanmıştır'
AFAD: '73 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 961 vatandaşımız yaralanmıştır'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 73 vatandaşın hayatını kaybettiği, 961 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 220 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre 73 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 961 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.
İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.” denildi.

Musa Erdoğan
 

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