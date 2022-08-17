AFAD açıkladı! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem | Elazığ'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.24'de merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kovancılar ilçesi Aşağıdemirci köyümüzde 17/08/22 tarihinde saat 07.24'de 4 büyüklüğünde depreme meydana gelmiştir. An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımı devam etmektedir” denildi.

Kamil Can Kılıç

