Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Yapılan açıklamafa şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ merkezli 6,8'lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısı da artırılmaktadır.

Enkazlardan 45 vatandaşımızın sağ çıkarılması ile tamamlanan arama kurtarma çalışmaları sonrası iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup; hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 559'u taburcu edilmiş, 7'si yoğun bakım altında olan 48 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam bin 565 artçı deprem meydana gelmiştir.

AFAD, acil yardım ödeneğini 14 milyon TL'ye çıkardı

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği göndermiştir.

Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 53.895.819 TL, SMS sisteminde 27.774.260 TL olmak üzere toplam 81.670.079 TL yardım toplanmıştır.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 6 bin 548 kişi görev aldı

Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 3.498 personel, 497 araç ve 24 arama köpeği görev almıştır. TAMP çalışma gruplarından bölgeye 1.706 personel ve 59 araç görevlendirilmiştir. Toplam 1.344 STK personeli de çalışmalara katılım sağlamıştır. Süreç boyunca toplam 6.548 kişi çalışmalara katılmıştır.

372 tır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı

AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından toplamda 372 tır ile bölgeye 28 bin 678 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 90 bin 998 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ ilinde 105 bin 757 öğün, Malatya ilinde ise 53 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

30 bin 848 binanın hasar tespit çalışması tamamlandı

Hasar tespit çalışmaları sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 271'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir. "

Neşra Durmaz

