AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü açıklama yaptı:

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası çok sayıda vatandaş sosyal medya hesapları üzerinden veya doğrudan başvurularla deprem bölgesine gitmek için gönüllü başvurular yapıyor. Vatandaşlardan gelen çok talep sonrası AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Öncelikle temel ilk yardım eğitimi alanların bölgeye intikali için çalışma yaptıklarını söyleyen Buldan şunları söyledi:

“AFAD tarafından öncelikle e-devlet üzerinden kayıtlı olan ve Temel İlk Yardım Eğitimi alanların bölgeye intikali için başlatılan çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor. Maalesef hepimizi derin üzüntüye boğan depremde her vatandaşımız bölgede tek yürek olarak deprem bölgesine gitmek istiyor. Fakat şu andaki bölgede daha etkili bir süreç yönetmek adına temel ilk yardım eğitimi alan vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bu vesileyle öncelikli olarak AFAD veri tabanımıza kayıtlı temel eğitim almış tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Hayati Kanat

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