AFAD: Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre saat 15.37'de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 41.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve Muğla merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

BAKAN KURUM: 'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor."

Murat Yalçın-Güldemet Kızıl







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