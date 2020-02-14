AFAD çöken binada hassas cihazlarla dinleme çalışması yaptı

Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın bir süre önce hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD hassas cihazlarla ses dinlemesi yaptı, vatandaşlar yere çöktü

Boş olduğu öğrenilen binanın altında caddede yürüyen herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri enkazda hassas cihazlarla ses dinleme çalışması yaptı. Çalışma sırada ekipler enkazın çevresinde toplanan vatandaşlardan da sessiz olmalarını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar ses çıkartmamak için yere çöktü.

Hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı

Çökmenin hemen ardından olay yerine hassas burunlu köpekler getirildi. AFAD ekiplerinin ses dinleme çalışmalarının ardından hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı.

2 araba binanın altında kaldı, çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı

Kaldırımda park halinde bulunan 2 araba çöken binanın altında kaldı. Çöken binanın karşısındaki binada da hasar oluştu.

Çevredeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor. Enkazın altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Volkan Kayalar

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