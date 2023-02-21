AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: 'Hatay'da 116 artçı deprem oldu'

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Başkanlığında yurtta meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, Hatay'daki depremin bağımsız olduğunu ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile birlikte toplam 7 bin 242 artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Artçılardan 41'inin 5 ve üzerinde olduğunu kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

"Hatay'daki deprem bağımsız bir deprem. Antakya fayından kaynaklanan bir deprem. Bu büyüklükteki ana depremlerin ardından Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Üç ayrı depremde ise toplam artçı sayısı 7 bin 242; bunlardan 41 tanesi 5 ila 6, 450 tanesi ise 4 ila 5 arasındaki büyüklükte. Dün depremlerin ardından tsunami uyarısında bulunmuştuk. Bu son derece rutin bir uyarıydı. Türkiye'de bu uyarıyı yapmakla sorumlu kuruluş, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüdür. Onlardan gelen uyarıyı biz burada AFAD olarak halka bildirmekle sorumluyuz. Bu uyarı 2 saat açık kaldı. Riskin olmadığı da ortaya çıkınca uyarıyı kaldırdık. Birçok durumu dikkate almak gerekiyor. Uzman akademisyenlerden çok ciddi şekilde yararlanıyoruz. Onlar da bu sürece çok ciddi bir şekilde destek veriyor."

Ali Nargüner - Gazi Taş

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