İhlas Haber Ajansı

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AFAD: '(Depremde) Bin 121 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 vatandaş yaralandı'

AFAD: '(Depremde) Bin 121 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 vatandaş yaralandı'
AFAD: '(Depremde) Bin 121 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 634 vatandaş yaralandı'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 ilde bin 121 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 bin 634 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ''SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam bin 121 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 7 bin 634 vatandaşımız yaralanmıştır. Şimdiye kadar toplam 2 bin 834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır'' denildi.

SAKARYA'DA DEPREM OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Sakarya'da deprem meydana geldiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

62 EKİP YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 50 ülkeden toplam 62 ekibin yardım teklifinde bulunduğu açıklandı.

 

 

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