İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AFAD depremde son durumu açıkladı! Can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

AFAD depremde son durumu açıkladı! Can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu
AFAD depremde son durumu açıkladı! Can kaybı sayısı 36 bin 187 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 36 bin 187'ye yükseldi.

İŞTE AFAD TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

AFAD:"Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar) . 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. "

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.