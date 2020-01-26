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AFAD: Depremden sonra 1556 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur

AFAD: Depremden sonra 1556 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur
AFAD: Depremden sonra 1556 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depremde enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45’e yükseldiğini, hastanelere başvuran vatandaş sayısının da 1556’ya ulaştığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depreme ilişkin olarak, saat 05.30 itibariyle kaydedilen son bilgileri paylaştı. AFAD'tan yapılan açıklamada, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği, hastanelere başvuran vatandaş sayısının da 1556'ya ulaştığını bildirildi.
1521 bina analiz edildi
Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında 1521 binanın analiz edildiği bilgisine de yer verildi. Açıklamaya göre, bu binalardan toplam 347'sinin hasarsız, 503'ünün az hasarlı, 38'inin orta hasarlı, 645'inin ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. 20'si Elazığ'da, 56'sı Malatya'da olmak üzere, toplam 76 binanın ise yıkıldığı kaydedildi. Ayrıca, Elazığ'daki 12 binanın ise acil yıkılacak durumda olduğu tespit edildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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