AFAD: 'Elazığ ve Malatya'da müdahale ve iyileştirme çalışmaları sürüyor'

AFAD'dan yapılan açıklamada, “AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem bölgesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel görev alıyor. 38 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası bin 607 vatandaş, hastanelere başvurdu. Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale çalışmaları sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye 23 bin 507 çadır ulaştırılırken, 17 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası enkaz altındakilere ulaşmak ve bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin müdahale ile iyileştirme safhaları sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarafa faaliyetleri sürüyor. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3.829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor. Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise maalesef 38 oldu. Alandaki ekiplere destek vermek için bölgede, iş makineleri hazır bulunuyor.

Afetzede Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 3 milyon TL olmak üzere toplam 6 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

Hasar tespiti yapılan bina sayısı bin 521'e yükseldi

Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya'da incelenen bin 521 binadan 76'sının yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı, 38'inin orta ve 503'ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı.

İhtiyaç Malzemesi Ulaştıran TIR Sayısı 152'ye Çıktı

AFAD Başkanlığı, bölgeye 152 TIR ile yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 10 bin 5 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 61 yatak, 37 bin 95 battaniye, bin 837 ısıtıcı, 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı İşletiliyor

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının da içinde bulunduğu 28 acil hizmetin kesintisiz olarak yürütülmesi için devrede bulunuyor. Olayın etkileriyle başa çıkılması bakımından TAMP, ulusal düzey olan 3. seviyede işletiliyor. 28 çalışma grubu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın dikkatine

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve talepler geldi. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunuyor. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilir” denildi.

Musa Erdoğan