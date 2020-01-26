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AFAD: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu

AFAD: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu
AFAD: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depremde hayatını kaybeden kişi sayısının 31’e, hastanelere başvuran vatandaş sayısının da 1547’ye yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depreme ilişkin olarak, 26 Ocak 2020 saat 02.00 itibariyle kaydedilen son bilgileri paylaştı. AFAD'tan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 31'e yükseldiği ve depremden sonra hastaneye başvuran vatandaşların sayısının ise 1547'ye ulaştığı belirtildi.

76 bina yıkıldı, 642 bina ağır hasarlı
Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi: “Bölgeye ulaştırılan 9 bin 233 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumu tamamlanırken; hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı ve 425'inin az ve orta hasarlı olduğu belirlendi.”

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