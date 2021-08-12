AFAD: 'Kastamonu ve Sinop'ta sel sularına kapılan 11 kişi hayatını kaybetti'

AFAD, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen yağışlar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şunlar denildi:



“Bartın'da; 237 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp Kastamonu'da; bin 224 personel, 89 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 14 bot ve 11 motopomp. Sinop'ta; 757personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 109 iş makinası, 7 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, AFAD; 77 personel ve 12 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı; 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı; 134 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 4 kadavra köpeği, 1 JİKU, Emniyet Genel Müdürlüğü; 104 personeli, 4 arama kurtarma köpeği, 6 araç, 8 bot, 1 Mobil Mutfak tırı, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi; 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, Tarım ve Orman Bakanlığı; 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör sevk edilmiştir, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi, Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 180 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 34 araç görev yapmakta olup; bin 500 sıcak yemek, 4 bin 100 kumanya, 4 bin 250 ikramlık malzeme, 3 bin 350 içecek ve 86 bin 418 litre su dağıtımı yapılmıştır."

Tahliye Çalışmaları

Yapılan açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinden 323 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilirken, Kastamonu'dan 682 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca, Sinop Ayancık ilçesi ve mahallelerinden de 302 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği öğrenildi.

İl bazında görev yapan personel ve araç sayılar

Bartın'da; 208 personel, 1 arama köpeği, 15 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da; 701 personel, 59 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp , Sinop'ta; 575 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 mobil koordinasyon merkezi, 27 ambulans, 109 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp görev yapıyor.

Bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD'dan 68 personel ve 8 aracın bölgeye sevk edildiği aktarılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'dan 17 personel ve 14 botun, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 7 tim (346 personel), 900 personel, 6 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracı, 2 kamyon, 1 jeneratörün, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5 bin kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet Tırın, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi'nden 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratörün, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin bölgeye gönderildiği açıklandı.

Tahliye çalışmaları

Bartın'ın Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde yaşanan sel afeti sonrası 300 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilirken, Kastamonu'nun Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden de 210 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca, Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden de 106 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği bilgisi verildi.

Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edilmiş olup, hastanede tedavi gören hasta bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür.

Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır. Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır. Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düşmüştür. Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Mehmet Kalay



İLGİLİ HABER Savaş alanına dönen ilçede mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor

İLGİLİ HABER Şanlıurfa'da sel araçları sürükledi

İLGİLİ HABER Sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü