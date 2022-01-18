AFAD: Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre 4.9 şiddetinde oluşan deprem kent genelinde hissedildi.

Kayseri'de 4.9'luk depremde evler hasar gördü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde evlerde çatlak oluştu. Depremi yaşayan bir vatandaş acayip bir şekilde sallanma hissettiklerini söylerken, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, “Yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık, 3-4 evde çatlak var” dedi.

Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9'luk deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından ilçe merkezinde, Palas ve Ilıca Mahallelerinde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken, deprem dolayısıyla yaralanan olmadığı öğrenildi. Depremde evinde çatlaklar oluşan vatandaş, o anları anlatarak, “Uyuyordum, bir anda acayip salladı. Evi çok çatlattı. Evde hasar var ama bende bir şey yok. Sallanmanın şiddetiyle kafama sıva düştü” dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, “Şimdilik ilçemizde bir can ve mal kaybı yok. Ufak tefek çatlaklar var. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Şuana kadar 3-4 evden ihbar aldık. Onun haricinde bir sıkıntı gözükmüyor. Hava aydınlanınca ortaya çıkacak. Bizlerde teyakkuz halindeyiz. Bütün ekipler sahadalar. İnşallah şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Muhtarlarımızla da görüştük ve yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürüyor.



Depremin şiddetini bu sözler ortaya koydu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetindeki depremi yaşayan vatandaşın anlattıkları, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem, paniğe neden oldu. İlçeye bağlı Palas Mahallesi'nde de evlerde hasar oluşurken, depremi yaşayan bir vatandaş İHA'ya konuştu. Depremle beraber ne yapacaklarını şaşırdıklarını kaydeden vatandaş, "Deprem bir anda hızıyla salladı ve kalktık. Nereye bastığımızı da bilemedik. Çocukları dışarı çıkarttım. Her taraf harap oldu. Çok sallandı. Ben 43 yaşındayım, ömrümde daha böyle bir sert sallantı görmedim. Zaman uzun olsaydı, 5 saniye değil de 20 saniye sallasaydı Palas'ta ev kalmazdı. Duvar kalıp ustası olarak bunu söylüyorum" dedi.

Ekiplerin saha çalışması sürüyor

Öte yandan, depremin ardından bölgeye sevk edilen AFAD, İtfaiye ve Jandarma ekiplerinin ilçedeki çalışmaları sürerken, depremde hasar gören evlerdeki incelemeler sürüyor.