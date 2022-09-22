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AFAD: 'Marmaris'te 14 uçak, 34 helikopter, 332 araç 1457 personel görev yapıyor'

AFAD: 'Marmaris'te 14 uçak, 34 helikopter, 332 araç 1457 personel görev yapıyor'
AFAD: 'Marmaris'te 14 uçak, 34 helikopter, 332 araç 1457 personel görev yapıyor'

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Marmaris’teki yangın söndürülme çalışmalarında 14 uçak, 34 helikopter, 332 araç ve 1457 personelin görev yaptığını duyurdu.

AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yangın bölgesinde tüm tedbirler alınmış olup, söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda, 14 uçak 34 helikopter, 332 araç ve 1457 personel görev almakta olup, çevre illerden ekip ve iş makinesi takviyesi yapılmıştır. 5 personel ile 1 vatandaşımız yangından etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilmiştir. Alınan tedbirler çerçevesinde şu an için yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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