AFAD: 'Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir'

AFAD, Sinop'ta ve Bartın'da meydana gelen yağışlar hakkında açıklama yayınladı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2 vatandaşın mahsur kaldığı ve bu vatandaşlar için 2 hava aracı görevlendirilmesi yapıldığı belirtildi. Sinop AFAD'dan 2 araç, 6 personelin, Tokat AFAD il Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopompun, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 aracın görevlendirildiği de bildirildi. Yapılan açıklamada, “Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 bot da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirilmiştir. SAKOM'dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir. Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır” denildi.

Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda ise sel ve heyelanın meydana geldiği ifade edilirken, Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bartın'da devam eden çalışmalara Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, 1 araç, 1 bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve 1 arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapıyor.

Ayrıca, Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam ediliyor.