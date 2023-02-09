AFAD son durumu açıkladı! '12 bin 873 vatandaşımız hayatını kaybetti'

6 Ocak günü sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873'e, yaralananların sayısının ise 62 bin 937'e ulaştığını bildirdi.

AFAD, “Depremlerin ardından 1.052 artçı deprem meydana gelmiştir. SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 12 bin 873 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 62 bin 937 vatandaşımız yaralanmıştır“ açıklamasını yaptı.

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