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AFAD son durumu açıkladı! '1498 vatandaşımız hayatını kaybetti'

AFAD son durumu açıkladı! '1498 vatandaşımız hayatını kaybetti'
AFAD son durumu açıkladı! '1498 vatandaşımız hayatını kaybetti'

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden kişi sayısının bin 498’e yükseldiğini, 8 bin 533 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD son durumu açıkladı! '1498 vatandaşımız hayatını kaybetti' - Tıkla İzle

Sezer, AFAD merkezinde yaptığı açıklamada, 2 bin 834 binanın yıkıldığını ifade ederek, “Ulaşılamayan bölgemiz yok. Sürekli arama kurtarma birlikleriyle takviye işlemi devam ediyor. Ulaşılan bilgilere takviye konusunda helikopterle temas kuruyoruz. Hava hattı kurulmuş durumda. 10'a yakın helikopter gelen birlikleri sürekle enkaz bölgelerine sevk ediyor. Yoğun hava muhalefeti var. Kara yoluyla gitmekte zorluk çeken birliklerimiz var. Bir şekilde karayolları ve diğer birimler kanalıyla afet bölgelerine ulaştırıyoruz. Azerbaycan dahil 40'ın üzerinde ülkeden yardım teklifi var. Onları da değerlendiriyoruz” diye konuştu.

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