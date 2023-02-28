AFAD son durumu açıkladı! '2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı'

AFAD'dan yapılan açıklamada, “Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına 650 arama kurtarma personeli ile başlanmış, bölge illerden takviye amacıyla 233 personel yönlendirilmiştir. Yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları an itibarıyla tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay



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