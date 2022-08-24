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AFAD, Tekirdağ'da yaşayanları kısa mesajla uyardı

AFAD, Tekirdağ'da yaşayanları kısa mesajla uyardı
AFAD, Tekirdağ'da yaşayanları kısa mesajla uyardı

AFAD tarafından Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlara kısa mesaj ile yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ için kısa mesaj ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından Meteoroloji'den alınan verilere göre gönderilen kısa mesaj da, "Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yerel yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri için turuncu, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Çerkezköy, Saray, Ergene, Marmaraereğlisi ve Kapaklı ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Tunay Özdemir
 

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