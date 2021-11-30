AFAD, ülke genelindeki olumsuz hava koşulları hakkında son durumu açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları yaşanan illerdeki son durum ile ilgili bilgi verildi.

Yapılan açıklamada olumsuzluk yaşanan illerdeki son durum şöyle:

İstanbul

29.12.2021 tarihinde İstanbul ili genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman 100 km/s üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden olmuştur. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 2075 ihbar alındığı bildirilmiştir.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir.

112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşımızın yaralandığı ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde İstanbul AFAD Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindedir.

Bursa

26-29.12.2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, 1 trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

Bolu

29.12.2021 tarihinde meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçması olayı meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

Kocaeli

28-29 Kasım 2021 tarihinde il genelinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 1 iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, 1 duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana gelmiştir. Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından çalışmalar devam etmektedir.

11 tekne batması meydana gelmiş olup 7 tekne karaya çıkarılmıştır. Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmit Arızlı köyü cami minaresi yana yatmıştır. Minarenin indirilme çalışmaları devam etmekte olup 4 ev tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır.

Tekirdağ

29.12.2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

Yalova

28-29 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 10 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.

Zonguldak

29 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle Ereğli ilçesinde 2 konutun çatısı uçmuş, 1 konutun çatısı yanmış ve 1 konutunda balkonunda yangın meydana gelmiştir.

Balıkesir

29 Kasım 2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 8 çatı hasarı, 1 ev duvarı yıkılması ve 2 araç hasarı meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır."

AFAD, vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Ali Nargüner

