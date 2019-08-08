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AFAD uyardı: 'Denizli'de artçı depremler sürebilir'

AFAD uyardı: 'Denizli'de artçı depremler sürebilir'
AFAD uyardı: 'Denizli'de artçı depremler sürebilir'

Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin peşinden artçı şoklar gelebilir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem korku oluşturdu. 

Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğini kaydetti. Daha önce, Yunanistan'da 4 ila 5, İtalya'da ise 4.0'ın üzerinde bir sarsıntının meydana gelmemesi durumunda Türkiye'de Ege Bölgesi kıyı şeridi veya çevresinde 5.6 şiddetinde deprem olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Sütçü, “Küçük bir sapma ile deprem tahminlerimiz tuttu. 7 günlük hava tahminlerine bakıldığı zaman alçak basınçlı hava Türkiye'ye girmiyor. Bu da deprem riskinin sürdüğünü gösteriyor” diye konuştu. 

Depremler ile sıcaklık arasında bir bağlantı olduğunu yüzde 100 doğruladıklarını anlatan Sütçü, “Yağışlı hava şu sıralarda Kuzey Avrupa'da, deprem bizde. Alçak basınçlı hava Türkiye'ye girene kadar deprem riski mevcut” diye konuştu. 

Deprem Uzmanı Sütçü, “Daha büyük bir depremin olabilmesi için Türkiye ve çevresinde alçak hava basıncı olmaması lazım.Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı olursa ya büyük şiddetli bir deprem olacak ya da bir kaç tane deprem fırtınası meydana gelecek” şeklinde konuştu.  

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