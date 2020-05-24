AFAD: 'Yurt dışından getirilen 76 bin 310 vatandaş gözlem altına alındı'

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yeni tip korona virüs (Covid - 19) ile mücadelesinde bugüne kadar büyük çoğunluğu yurt dışından getirilenler olmak üzere 76 bin 310 vatandaşın, AFAD koordinasyonunda 77 ildeki 169 öğrenci yurdunda gözlem altına alındığı ifade edildi.

Yurt dışından gelen tüm vatandaşların evlerine ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, yurtlardaki karantina işlemlerinde 2 bin 22, Vefa Sosyal Destek Gruplarında ise 1095 AFAD personelinin görev aldığı belirtildi.

Yurtlarda verilen hizmetler ile Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları için sadece AFAD'ın bugüne kadar 77 milyon 367 bin 714 lira harcadığı aktarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bu süreçte görevini her türlü takdirin üzerinde, fedakarca yerine getiren AFAD personelimize bir kez daha teşekkür ediyor, Covid-19'dan etkilenen 14 personelimize ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli