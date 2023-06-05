AFAD'dan Amasya, Samsun ve Sinop'taki sele ilişkin açıklama

Amasya, Samsun ve Sinop'ta aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Gelen ihbarlara AFAD ekipleri ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, İlçe Özel İdare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale sürüyor. AFAD, selin yaşandığı bölgelerdeki çalışmalar ve son durum hakkında açıklama yaptı.

AFAD'dan Amasya'daki sel hakkında yapılan açıklamada, “4 Haziran tarihinde saat 16.50 sularında başlayan yoğun yağış nedeniyle Amasya-Erzincan karayolunun 20. kilometresi Kışlacık mevkisinde 17.00 sularında meydana gelen sel nedeniyle karayolu ulaşıma kapanmıştır. Karayolu ekiplerinin çalışmaları sonucu 22.00 itibarıyla ulaşım tek yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık köyü Yukarı Şelale mevkiinde 3 vatandaşımızın aracı aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. 1 vatandaşımız kurtarılmış olup, 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, 1 vatandaşın aranmasına devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Samsun'da ise sele kapılan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, “5 Haziran tarihinde Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde vatandaşın bulunduğu bilgisi alınmış olup, mahsur kalan vatandaş kurtarılmıştır. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.

Sinop için yapılan paylaşımda ise şu bilgilere yer verildi:

“Yoğun yağışlar neticesinde Ayancık ilçesi Ayancık yolu üzeri Yeniçam mevkiinde derede taşma meydana gelmiştir. Alınan bilgiye göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişi güvenli noktaya alınmış olup, Sinop-Ayancık karayolu Şerefiye köyü mevkiinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkez ile karayolu ulaşımı açık durumdadır, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir.”

Erdi Demir



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