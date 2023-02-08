AFAD'dan cenazelere ilişkin duyuru

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşların hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına hızlı bir şekilde teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığının 7 Şubat tarihinde ve 46697 sayılı yazı ile ilgili valiliklerin ve kurum, kuruluşların talimatlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ölü muayene işlemlerinin, cenazelerin bulundukları il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılarak çevre il ve ilçelere gönderilmemesi; cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması; düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi; vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması; enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi; kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması hususları belirtilmiştir.

Ancak afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip Cumhuriyet Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülmüştür."

Kemal Diri

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