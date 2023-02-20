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AFAD'dan çok önemli uyarı

AFAD'dan çok önemli uyarı
AFAD'dan çok önemli uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde vatandaşları deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal
 

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